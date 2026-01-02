«Украине не вернуть земли, тут бы добиться от русских заморозки» – дочь Кита Келлога

Максим Столяров.  
02.01.2026 11:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1779
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Возвращение под контроль Киева территорий, на которые зашла Россия, уже «к сожалению» нереально.

Об этом на канале «Kyiv Independent» заявила дочь уходящего в отставку спецпредставителя США по Украине русофоба Кита Келлога Меган Моббс,  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что самым большим препятствием всегда будет Путин. Он не хочет мира. Идея что он просто заберет Донбасс и будет удовлетворён – это полное непонимание психологии Путина. Именно это и произошло с Обамой: «Просто отдайте ему Крым, и все будет хорошо. Он больше ничего не захочет», – сказала Моббс.

Примечание «ПолитНавигатора»: Дамочка, которая в этом же интервью называла себя и своего папашу большими специалистами по России и СССР, почему-то считает, что исторические русские земли, которые бандеровской Украине придётся вернуть, ограничиваются только Крымом и Донбассом.

Моббс добавила, что приемлемым условием мира было бы «возвращение Украине каждого клочка её земли».

«К сожалению, это нереально», – признала американка.

И тут же добавила:

«В реальном мире желаниям не суждено сбыться».

Она предлагает добиваться «замораживания вдоль нынешней линии соприкосновения, 40-километровой буферной зоны, которая контролируется многонациональной организацией».

«Это очень сложно, потому что Россия чувствует, что время на её стороне, что у неё преимущество на поле боя. Поэтому, если смотреть реалистично, замораживание на нынешней линии соприкосновения было бы предпочтительнее, чем что-либо ещё», – сказала Моббс.

