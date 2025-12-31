При грамотной политике и соответствующей работе Москва вполне может вернуть Украину на пророссийские позиции.

Об этом в беседе с покинувшим Украину экс-депутатом горсовета Николаева Максимом Невенчанным заявил политолог Константин Бондаренко, тоже вынужденный оставить родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий зачитал вопрос от одного из подписчиков, который поинтересовался, не лучше ли для России существование Украины как отдельного субъекта, но при том, что она будет пророссийской.

«Вы знаете, в 1866 году, когда Бисмарк разгромил Австрию, у него был выбор: присоединить Австрию как одну из земель к Германии, либо же сделать её надёжным союзником. Думаю, что Бисмарк сделал правильный выбор в 1866 году, когда он решил, что, одержав победу, лучше получить надёжного союзника в дальнейшем.

При грамотной политике, при грамотно построенной работе можно воспользоваться этим казусом Бисмарка относительно Украины», – считает Бондаренко.