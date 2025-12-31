Удар по резиденции на Валдае: Зе-банда пропустила когнитивный удар
Украина давно ведет террористическую войну против руководства России.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда был удар дроном по Кремлю, сколько лет назад? Подобные попытки атаки на первое лицо государства предпринимались. Сколько было радости, «перемог», и никто не скрывал, этим хвастались», – напомнил Уралов.
Он напомнил и как украинцы не пожалели высокоточную ракету, чтобы убить экс-депутата Верховной рады – безногого инвалида Алексея Журавко в Хесоне.
По мнению эксперта, резонанс, который вызвала информация о попытке Украины атаковать резиденцию Путина, стал «когнитивным ударом» по киевскому режиму.
«В этом смысле команда «95 квартала» пропустила удар в медийной части. Мы же понимаем, что это не военная угроза, а в первую очередь большая когнитивная война, в которой Зеленский отыгрывает царя Леонида из «300 спартанцев», а тут оказывается, что это просто новое издание Бандеры, Коновальца и прочего наследия украинского терроризма», – заявил гость эфира.
Он считает, что в США очень удивятся, когда почитают идеологов украинского национализма и убедятся, что это «узаконенный терроризм».
«Маски срываются для западной аудитории», – считает Уралов.
