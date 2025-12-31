Удар по резиденции на Валдае: Зе-банда пропустила когнитивный удар

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина давно ведет террористическую войну против руководства России.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда был удар дроном по Кремлю, сколько лет назад? Подобные попытки атаки на первое лицо государства предпринимались. Сколько было радости, «перемог», и никто не скрывал, этим хвастались», – напомнил Уралов.

Он напомнил и как украинцы не пожалели высокоточную ракету, чтобы убить экс-депутата Верховной рады – безногого инвалида Алексея Журавко в Хесоне.

По мнению эксперта, резонанс, который вызвала информация о попытке Украины атаковать резиденцию Путина, стал «когнитивным ударом» по киевскому режиму.

«В этом смысле команда «95 квартала» пропустила удар в медийной части. Мы же понимаем, что это не военная угроза, а в первую очередь большая когнитивная война, в которой Зеленский отыгрывает царя Леонида из «300 спартанцев», а тут оказывается, что это просто новое издание Бандеры, Коновальца и прочего наследия украинского терроризма», – заявил гость эфира.

Он считает, что в США очень удивятся, когда почитают идеологов украинского национализма и убедятся, что это «узаконенный терроризм».