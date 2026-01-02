Украинская жадность сгубила обещанную ракетную программу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские производители увидели, что на дронах можно получать баснословные прибыли, а потому стали игнорировать производство ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ», заявил украинский авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.

Он напомнил, что еще в начале 2024 года украинские власти анонсировали серийный выпуск ракет.

«Мы все ожидали, что где-то к октябрю мы увидим большое количество нашего баллистического оружия. И когда на Новый год, на 25-й, меня спрашивали, что бы хотел, я говорил: «Хочу баллистическую ракету 700 километров, 500 кг взрывной части. Не менее 50 ракет в месяц. И тогда в течение полугода 80% российского ВПК просто не будет», – вспоминает укро-эксперт.

Но его надежды не сбылись, поскольку «все начали производить дроны-перехватчики», ведь курировавший эту программу министр цифровой трансформации Михаил Федоров обеспечил хорошую маржу, позволяющую получать большую прибыль.