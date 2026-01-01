Дочь русофоба Келлога: Отставка отца – это успешная спецоперация русских
Отставка подстрекавшего европейцев к войне с Россией русофоба Кита Келлога с поста спецпосланника президента США по Украине – результат давления Москвы.
Об этом на канале «Kyiv Independent» заявила дочь трамповского заукраинца Келлога Меган Моббс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мой отец хорошо знаком с историей региона. Он разбирается в истории Советского Союза и истории России, в том, как мыслят Путин и русские. Русских очень пугало то, что он с самого начала понимал, что это будет непростой процесс, поэтому я думаю, что русские были очень напуганы. Недооценивать таких врагов, как русские, очень опасно.
Они использовали то, в чем они сильны: агентурную разведку, психологическое давление, информационные операции, чтобы отстранить его от процесса. И у них это получилось.
Мне неприятно это говорить, но моя поддержка, моя любовь к Украине были частью этого, все в курсе, насколько близки мы с отцом. А ещё все знают, как я отношусь к Украине и к этой войне. И они смогли использовать всё это. И, к сожалению, надо признать, весьма успешно», – пожаловалась Моббс.
Также она раскритиковала окружение Трампа.
«Я думаю, что некоторые из его советников очень стараются донести до него важность истории этого региона. А некоторые, я думаю, не стараются. И, к сожалению, некоторые из них не смогли доходчиво объяснить президенту, насколько важен этот конфликт для нашей национальной безопасности», – негодовала американка.
