Очная встреча Путина и Зеленского завалит выгодное нам временное перемирие – львовский русофоб

Вадим Москаленко.  
19.08.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Встреча Путина и Зеленского не принесёт никакого конструктива для Украины, кроме дешёвого шоу со стороны украинского президента. Зато Трамп получит прекрасный повод отказаться от дальнейшей поддержки.

Об этом в своём блоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сюжет двусторонней встречи Путина и Зеленского настолько уже не интересен, со старта понятен. Ясно, что врага нужно послать – и все будут этому аплодировать. Тут нет поля для игры, для креатива. Очень линейная логика.

А Трамп, когда это произойдёт, скажет, что мавр сделал своё дело, мавр может уходить. И займётся Китаем, Канадой, наркотрафиком, мигрантами, ещё чем-то.

Процент конструктива в переговорах между Путиным и Зеленским очень низок. Все стартовые позиции понятны», – сказал Дроздов.

«Решение всегда будет в третьей стороне. И этот перевод на двустороннее взаимодействие не считаю хорошим шагом. Это стратегическая ошибка, которая вообще завалит всю тему прекращения войны», – добавил журналист.

