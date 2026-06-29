Россия копит ресурс для массированного уничтожения Украины – беглый экс-депутат Рады

Игорь Шкапа.  
29.06.2026 16:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Количество ударных средств, задействованных ВС РФ для атак на Украину сократилось, но при этом их производство не прекращается. Это может свидетельствовать о подготовке массированных ударов.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество ударных средств, задействованных ВС РФ для атак на Украину сократилось, но при этом...

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Политик призвал обратить внимание на «достаточно большие паузы в ответках со стороны РФ на систематические точные и эффективные дроновые удары».

«При этом, если посмотреть отчеты Совбеза РФ, количество ракет и дронов, выпуск, кратно увеличилось по сравнению с тем временем, когда удары были гораздо более системными. Понимаю таким образом, что идет накопление мощного ударного потенциала конвенциальных вооружений», – предполагает Волга.

По его словам, есть внешние признаки «оттяжки времени и подготовки к нанесению системных массированных ударов и в том или ином виде наступательной операции».

Он не исключает, что такое наступление возможно через Белоруссию, а примирительная риторика Александра Лукашенко в адрес киевского режима – это лишь военная хитрость.

«Как Трамп с Анкориджем навёл тень на плетень, получил паузу, чтобы произошла дроновая революция на Западе, и сегодня уже Америка включается по полной программе в войну против РФ. Является ли поведение Александра Григорьевича такой же военной хитростью? Думаю, мы узнаем об этом в самое ближайшее время», – прогнозирует Волга.

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