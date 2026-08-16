Украине не хватает газа на зиму, но Ахметов всё равно продаст его за рубеж – укро-энергетик

Игорь Шкапа.  
16.08.2026 16:32
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Бизнес, Газ, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Из-за проблем, которые накрыли металлургическую отрасль Украины после блокады южных портов, резко снизилось потребление газа на предприятиях. Но это отнюдь не означает, что «лишний» газ пойдет на отопление зимой.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за проблем, которые накрыли металлургическую отрасль Украины после блокады южных портов, резко снизилось потребление...

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Эксперт рассказал, что на Украине планируется принять решение о разрешении на экспорт газа. Он объясняет, что даже в ситуации существенного падения добычи  на Украине остаются излишки.

По его словам, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову [терорист в РФ] компания ДТЭК заинтересована в продаже газа, который добывает, поскольку сейчас закрываются металлургические предприятия, использовавшие «голубое топливо».

«У Ахметова есть чем перекрыть этот вопрос, чтобы вы понимали откуда ноги растут. Это правительство, лоббизм, промышленность –  решение можно понять.

С другой стороны, государство должно помнить всегда и правительство, что они все равно не должны подставить тем самым и себя, и население. Потому что если будут проблемы с зимой, то на них первых ткнут пальцем и скажут: «Это же вы разрешили экспорт газа».

И никто не будет разбираться… Поэтому я бы, честно говоря, на месте бы правительства все-таки не позволял бы экспорт», – заявил Корольчук.

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