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Из-за проблем, которые накрыли металлургическую отрасль Украины после блокады южных портов, резко снизилось потребление газа на предприятиях. Но это отнюдь не означает, что «лишний» газ пойдет на отопление зимой.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт рассказал, что на Украине планируется принять решение о разрешении на экспорт газа. Он объясняет, что даже в ситуации существенного падения добычи на Украине остаются излишки.

По его словам, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову [терорист в РФ] компания ДТЭК заинтересована в продаже газа, который добывает, поскольку сейчас закрываются металлургические предприятия, использовавшие «голубое топливо».