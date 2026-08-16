«Нас ждёт наркоманская ломка»: в 2027 году дефицит бюджета сравняется с чёрной дырой – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за ударов по логистике дефицит украинской экономики уже составляет не менее 55 миллиардов, а в следующем году вырастет ещё больше.

Об этом на своём канале заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас минус экспорт зерна, подсолнечника, руды, металла. Миллиарды доходов бюджет не дополучит. У нас и так дефицит бюджета. Министр экономики Марченко называл цифру – 55 миллиардов. Поэтому Аллах ведает, что на самом деле. Но жизнь же 31 декабря 26 года не заканчивается. Впереди 27 год, и там понятно, что дефицит приобретет размеры черной дыры. А это непременно отразиться на социальных обязательствах государства, на зарплатах бюджетников. И не сбрасывайте фактор инфляции. Ведь никто в начале года не планировал, что инфляция наберет такой оборот. Никто не планировал, что снова скакнут цены на топливо. Это не закладывалось в планы. Но это случилось. Поэтому, я думаю, до декабря худо-бедно макроэкономическую стабильность при нарастающей инфляции удастся сохранить. Но все остальное выглядит очень кисло», – сказал Золотарев.