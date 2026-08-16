«Нас ждёт наркоманская ломка»: в 2027 году дефицит бюджета сравняется с чёрной дырой – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
16.08.2026 16:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Из-за ударов по логистике дефицит украинской экономики уже составляет не менее 55 миллиардов, а в следующем году вырастет ещё больше.

Об этом на своём канале заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за ударов по логистике дефицит украинской экономики уже составляет не менее 55 миллиардов, а...

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«У нас минус экспорт зерна, подсолнечника, руды, металла. Миллиарды доходов бюджет не дополучит. У нас и так дефицит бюджета. Министр экономики Марченко называл цифру – 55 миллиардов. Поэтому Аллах ведает, что на самом деле.

Но жизнь же 31 декабря 26 года не заканчивается. Впереди 27 год, и там понятно, что дефицит приобретет размеры черной дыры. А это непременно отразиться на социальных обязательствах государства, на зарплатах бюджетников.

И не сбрасывайте фактор инфляции. Ведь никто в начале года не планировал, что инфляция наберет такой оборот. Никто не планировал, что снова скакнут цены на топливо. Это не закладывалось в планы. Но это случилось.

Поэтому, я думаю, до декабря худо-бедно макроэкономическую стабильность при нарастающей инфляции удастся сохранить. Но все остальное выглядит очень кисло», – сказал Золотарев.

«Если дать вам какое-то образное сравнение, Украина превратилась в кредитного грантового наркомана. Дают очередную дозу, живем, веселимся, шутим, двигаемся, но при отсутствии этой дозы начинается ломка.

Если вы когда-нибудь видели наркомана, которого ломает, примерно такое же, скажем, очевидно, ждет и украинскую экономику.

Ну и другие сравнения, что украинская экономика – это экономика на аппарате искусственного дыхания. В этот момент пока не выдернули шнур из розетки, жизнь теплится. Выдернут – моменто море», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Нас ждёт наркоманская ломка»: в 2027 году дефицит бюджета сравняется с чёрной дырой – киевский эксперт

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