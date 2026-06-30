Санкции убили миллионы европейцев – немецкий журналист
Вводимые Вашингтоном и Брюсселем санкции приводят к дефициту лекарственных препаратов в европейских аптеках.
Об этом на дискуссионном форуме в Бундестаге заявил журналист-расследователь Патрик Бааб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти финансовые ограничения, логистические препятствия, и всё прочее – блокируют всю страну. Даже базовые препараты, такие, как антибиотики, обезболивающие сегодня отсутствуют в клиниках.
Уход за новорождёнными по-прежнему ограничен. По данным комиссара ООН по правам человека, детская смертность удвоилась. Уже даже Куба – страна, где уровень детской смертности ниже, чем в ФРГ.
Всё изменилось, и выживаемость детей с онкологическими заболеваниями резко упала. Это означает, что санкции убивают. За последние 50 лет санкции ЕС и США привели к гибели более 28 миллионов человек», – сказал Бааб.
«Так что эти ограничительные инструменты внешней политики имеют далеко идущие последствия. Четверть всех стран стали жертвами таких санкций в период с 2010 по 2022 год.
Большинство из них – в Африке. Это касается финансовых активов, торговых эмбарго, финансовых ограничений. Они направлены на дестабилизацию тех стран, которые не придерживаются правил Запада. И все эти санкции – незаконны, если они не введены Совбезом ООН», – добавил немецкий журналист.
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