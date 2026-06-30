Сырский опровергает Зе-пропаганду: Никакого перелома на фронте нет

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О переломе на фронте можно будет говорить, когда украинская армия начнёт отвоёвывать территории по 17-20 км в сутки.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы неправильно недооценивать противника и считать, что он очень ослаблен и уступает на основных направлениях. Ситуация в действительности довольно сложная. Противник продолжает проведение стратегической наступательной операции, у него существенное преимущество в силах, средствах, количестве войск [чтобы] продолжать наступать на основных оперативно-стратегических направлениях. Количество ударов его авиации, ударных дронов, баллистических ракет, к сожалению, не снижается», – сказал Сырский.

«У нас на некоторых участках есть преимущества, мы действительно проводим наступательные действия, и успешно проводим. Но, в то же время, для перелома этого явно недостаточно. Вот, когда мы будем наступать на основных участках по 17-20 км в сутки, тогда точно можно будет сказать, что мы сломали на корню ситуацию», – добавил укро-главком.

«А мосты, которые мы разрушаем, мы уже думаем, как их будем восстанавливать?» – спросил пропагандист канала.