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В Москве будут принимать переговорщиков Трампа, даже если США продолжат предоставлять ВСУ разведданные, которые используются для ударов по территории России и ежедневного убийства российских граждан.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы так точно бьют по нашим НПЗ, страдает малый бизнес, страдают обычные люди. Почему мы не можем перед тем, как сесть с ними за стол переговоров – с Уиткоффом и Кушнером, – сначала поставить ультиматум, чтобы они этого не делали?» – поинтересовалась у министра журналистка.

«Мы ультиматумы не ставим. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответ», – ответил Лавров.

Сколько чиновники готовы ждать ответ, и сколько за это время погибнет российских граждан, – министр не уточнил.

Ранее Дональд Трамп поблагодарил Китай и Россию за то, что они не стали продавать Ирану оружие, которое могло бы представлять опасность для американцев.

Политолог Игорь Шишкин накануне заявил, что единственный способ прекратить удары по России – открытая военная помощь Ирану, что поставит под угрозу американцев на Ближнем Востоке и заставит Вашингтон вести честные переговоры.