Украинский коммунист раздолбал двуличного Лукашенко

08.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сделавший за последнее время несколько «миротворческих» заявлений по Украине, давно имел возможность проявить свои таланты по примирению, когда обнимался в Киеве с Петром Порошенко, развязавшим кровавую бойню в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко высказывался по поводу Украины, у него была претензия в отношении Европы – она молчит, и так далее. А сам Лукашенко не молчит? Он же нам рассказывал, и Вячеслав Николаевич (украинский “политолог” Ковтун, – ред.) здесь нам говорил: «Вот, посмотрите, какие отношения у Лукашенко с Порошенко». Он мог ему позвонить и сказать: «Сукин сын, что же ты делаешь? Ты же нам говорил, что хотите мира, и так далее»?

Чего-то я в информационном поле не слышал ни одного слова в адрес Порошенко. Ни одного слова о том, что это он занимает деструктивную позицию, о том, что это он подписал Минские договорённости, что им согласована формула Штайнмайера, что, исходя из личных корыстных интересов, он сегодня коррупционными деньгами финансирует акции. Это же можно как-то вынести в публичную сферу, он же свободно себя чувствует в этой стране», – возмутился экс-нардеп.

Напомним, накануне Александр Лукашенко призвал признать, что война в Донбассе является конфликтом России и Украины.