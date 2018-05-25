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В Горловке – новые жертвы
Новые фотографии последствий украинского обстрела опубликовал и.о. мэра Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В результате не прекращающихся с 9 мая украинских обстрелов в Горловке пострадало не менее пятнадцати мирных жителей.
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Один из самых сильных обстрелов за последнее время город пережил в этот понедельник, когда ВСУ решились на танковую атаку, не увенчавшуюся успехом.
Но на этом беды для прифронтового города не закончились. Сегодня вечером стало известно, что в районе Бессарабки двое детей (11 и 9 лет) получили ранение в результате взрыва гранаты, которой они играли.
«Ранения не тяжелые», – уточнил мэр у себя в телеграм-канале.
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