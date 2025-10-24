Западные СМИ рисуют сценарии «удушения России» – а украинцы выхватывают

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Введенные США санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» не приведут к тому, что поток нефтедолларов в России высохнет. Об этом пишет ВВС Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сами по себе эти ограничения еще не будут означать, что поток нефтедолларов в Россию смелеет или даже высохнет. Их должны были дополнить существенные сокращения экспорта российской нефти в Китай, Индию и Турцию. И вроде бы Индия под тарифным давлением американцев готова отказаться от дешевых углеводородов из РФ. Трамп также планирует встретиться с Си Цзиньпином, чтобы убедить его – пора способствовать остановке войны в Украине. Если к этому добавить санкции против российского теневого танкерного флота, это действительно дает надежду. Российская военная машина затормозит или забуксует без достаточного финансирования», – говорится в статье.

При этом автор признает, что пока рано говорить о возможных потерях России, но надеется, что они «могут стать болезненными», а Кремлю придется думать «о выживании».

При этом в материале призывают не бояться, что санкции приведут к росту мировых цен на нефть (к слову, они уже выросли на несколько процентов сразу после объявления о санкциях).

«Ключевые страны для определения мировых цен – это, прежде всего, Саудовская Аравия, а также ОАЭ и Кувейт. Если Трамп действительно имеет негласные договоренности с саудитами об увеличении производства и продаж нефти, заявления России являются запугиванием. Вряд ли американский президент действовал бы так решительно, если бы не был уверен в помощи Эр-Рияда», – считает ВВС.

А вот украинский экономист Алексей Кущ настроен не так оптимистично – он считает, что Китай уже отвечает американцам – руками России на Украине, где идёт «резкое усиление обстрелов энергетических объектов».