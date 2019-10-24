Зе-депутат, которого травили за участие в российском ток-шоу, «сдулся» перед нациками

24.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Депутат Верховной Рады, член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко отказался участвовать в эфирах российских телеканалов после скандала, разразившегося на Украине из-за его включения по скайпу в ток-шоу «Большая игра».

В комментарии «Радио Свобода» Шевченко заявил, что российские СМИ, якобы вырезали кусок из его выступления, не раскрывая его истинной сути, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я сказал россиянам, что за то, что они сделали, вырезали и все перекрутили, я больше с ними не общаюсь. Потому что это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман и терпеть этого я не буду», – заявил Шевченко.

Депутат рассказал, что ему звонили из Офиса президента Украины, но напрямую не раскритиковали его выступление: «Прямых (обвинений) не поступало. Просто спросили: «Зачем ты это сделал?». Я объяснил свою позицию. Просто спросили, зачем, хотят понять, что происходит».

Также Шевченко отметил, что в президентской фракции решили не ходить на эфиры группы телеканалов, которые связывают с кумом президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука:

«Запрета фракции выступать в каких-то СМИ не было. Есть определенные СМИ, на которые фракция приняла решение не ходить. Это украинские СМИ. Это NewsOne, 112, ZIK. Все остальные – пожалуйста. Но это решение было принято всей фракцией в связи с тем, что эти каналы ведут неправильную идеологическую пропаганду в отношении Украины», – сказал соратник Владимира Зеленского.

Напомним, после участия Шевченко в эфире ток-шоу «Большая игра» депутат от «Европейской солидарности» Порошенко Николай Княжицкий заявил, что Верховная Рада обязана лишить Шевченко неприкосновенности.