Зеленского пугают расстрелом в подвале

Игорь Шкапа.  
25.12.2025 15:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 488
 
Украина не в состоянии победить России и медленно, но неуклонно движется к своему поражению.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Pro.UA заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, ранее признавший, что отдал приказ кастрировать российских пленных


Он говорит, что проанализировал структуру поступающей Киеву западной помощи, отметив, что в среднем от ЕС и США приходило 20 миллиардов в месяц.

«Америка вышла из игры с приходом Трампа. Мы знаем, что байденовский транш закончился. Соответственно, Европа обещала нам недавно с большими потугами, ночными заседаниями 90 миллиардов. Давайте на два года просто поделим, даже на 12 месяцев. Это получается по 8 миллиардов месяц. И 20 миллиардов нам нужно, чтобы хотя бы воевать, как сейчас. Поэтому мы не выиграем, мы постепенно проигрываем», – признал офицер ВСУ.

По его словам, ситуацию с финансами усугубляет дефицит личного состава и нехватка боеприпасов.

«Это данные американской разведки: к «Пэтриотам» и другим средствам сбития ракет производится во всем мире меньше в несколько раз, чем Россия сейчас наладила свою ракетную промышленность. Только Северная Корея передала России 12 миллионов  снарядов. Вся Европа, напрягшись по чешской инициативе, едва собрала миллион.

Люди, оружие, деньги. По всем трем параметром мы, к сожалению, деградируем. Соответственно, как только где-то фронт серьезно треснет, мы переживем 17-й год, когда вроде бы тоже человек пожизненно был избран, даже помазан, только кончил плохо», – добавил Друзенко, проводя параллели с последним российским императором, который был расстрелян после отречения от престола в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

