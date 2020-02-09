Зеленского в Ватикане заставили ходить в бронежилете

09.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашнего визита в Ватикан передвигался в бронежилете и сопровождении многочисленной охраны. На это у себя в «Facebook» обратил внимание настоятель одного из полтавских храмов раскольничьей «ПЦУ» Александр Дедюхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский в главный собор католического мира пришел в бронике и с толпою охраны, которая отталкивала от него людей. Это же собор святого Петра!» – прокомментировал Дедюхин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», окружение Зеленского целенаправленно внушает ему страх перед людьми, ломая психологически.

Возможно, в качестве довода для повышенных мер безопасности в Риме охрана Зеленского использовала наличие сторонников ЛДНР, представительства которых украинский президент потребовал закрыть во время визита в Италию.