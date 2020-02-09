09.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Италия, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленского в Ватикане заставили ходить в бронежилете


Президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашнего визита в Ватикан передвигался в бронежилете и сопровождении многочисленной охраны. На это у себя в «Facebook» обратил внимание настоятель одного из полтавских храмов раскольничьей «ПЦУ» Александр Дедюхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский в главный собор католического мира пришел в бронике и с толпою охраны, которая отталкивала от него людей. Это же собор святого Петра!» – прокомментировал Дедюхин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», окружение Зеленского целенаправленно внушает ему страх перед людьми, ломая психологически.

Возможно, в качестве довода для повышенных мер безопасности в Риме охрана Зеленского использовала наличие сторонников ЛДНР, представительства которых украинский президент потребовал закрыть во время визита в Италию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть