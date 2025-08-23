Американский дипломат: Путину нужно сделать больно и заставить выполнять требования Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Комбинацией военной помощи ВСУ, пиратских действий на Балтике и воровством российских золотовалютных резервов можно принудить Москву к завершению конфликта вокруг Украины на условиях Киева.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил экс-представитель Госдепартамента по Европе Джим О’Брайен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш ключ к успеху в том, что Россия должна понять, что она не может победить, и что её горизонты сужаются. Как этого добиться? Отчасти это кроется в военной сфере. Отчасти – в том, что Украина выдвигает хорошее предложение о прекращении огня. Так что сейчас всё готово, и президенту Путину нужно сделать больно», – сказал О’Брайен.