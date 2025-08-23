Американский дипломат: Путину нужно сделать больно и заставить выполнять требования Украины

23.08.2025 13:26
  (Мск) , Киев
Д.Б., Дзен, Русофобия, США, Украина


Комбинацией военной помощи ВСУ, пиратских действий на Балтике и воровством российских золотовалютных резервов можно принудить Москву к завершению конфликта вокруг Украины на условиях Киева.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил экс-представитель Госдепартамента по Европе Джим О’Брайен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш ключ к успеху в том, что Россия должна понять, что она не может победить, и что её горизонты сужаются.

Как этого добиться? Отчасти это кроется в военной сфере. Отчасти – в том, что Украина выдвигает хорошее предложение о прекращении огня. Так что сейчас всё готово, и президенту Путину нужно сделать больно», – сказал О’Брайен.

«Россия начала войну с резервами в 640 миллиардов долларов. Сейчас у него чуть больше 100 миллиардов долларов, большая часть из которых в золоте.

Ещё около 300 миллиардов долларов хранятся в европейских Центральных банках. И эти деньги должны быть предоставлены Украине, этого ей хватит на несколько лет военных расходов.

Второе, что нужно сделать – это перекрыть доходы от продажи нефти, которыми оплачивают войну. Европа и Британия начали хорошо справляться с закрытием судов, перевозящих нефть. Это прямой способ лишить Путина денег», – разглагольствовал американец.

