Американский политик: Даже если Трамп отдаст России только Крым, мы шокируем Прибалтику

Президент США Дональд Трамп на самом деле готов признать частью России только Крым, а не остальные освобожденные российской армией территории.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший сенатор от Нью-Йорка Гарольд Форд-младший, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мистер Путин за время своей политической карьеры ясно дал понять, что хочет восстановить границы и влияние СССР.

Я думаю, что, когда мы говорим о пересмотре границ, мы рискуем сказать странам вроде Латвии, Эстонии и Литвы: «Не волнуйтесь, если он захватит часть вашей страны, мы придем и поможем вам восстановить мир, только если вы отдадите часть своей страны».

Я не говорю, что президент Трамп так думает – я не уверен, что президент Трамп готов отдать больше, чем Крым. Это единственное, что он сказал в социальных сетях. Я не уверен, что он готов отдать треть Украины», – заявил Форд.

