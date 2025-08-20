Американский профессор: Украина потеряет не только Донбасс, но и Одессу с Ужгородом

Если Украина будет тянуть дальше, не соглашаясь на территориальные уступки, Россия займет еще больше областей вплоть до всей территории страны.

Об этом в эфире Breaking Point заявил американский профессор, экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они упустили возможность сохранить эти области, потому что после вторжения России они сейчас почти полностью под ее контролем, это видно на карте. Украина не сможет вернуть эти территории, кроме как с помощью масштабной войны, которая может снова обернуться масштабными потерями, массовой гибелью людей и эскалацией до ядерной войны. Так что вернуть их не получится.

Украина каждый день заявляет, что не отдаст ни метра своей территории: «Это невозможно, это все наше». Ну, а что тогда остается? А остается то, что боевые действия продолжаются.

Если они будут продолжаться, как сейчас, Россия просто захватит эти регионы, она продолжит захватывать и другие территории Украины. И в конечном итоге, я думаю, что при текущем сценарии Украину просто завоюют», – заявил Сакс.

