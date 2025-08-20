Американский профессор: Украина потеряет не только Донбасс, но и Одессу с Ужгородом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Украина будет тянуть дальше, не соглашаясь на территориальные уступки, Россия займет еще больше областей вплоть до всей территории страны.

Об этом в эфире Breaking Point заявил американский профессор, экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

