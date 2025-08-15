Армия России сорвала строительство новой линии обороны ВСУ

Максим Столяров.  
15.08.2025 12:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1328
 
Война, Дзен, Россия, Сюжет дня


Российские дроноводы не позволили Украине построить новую линию обороны под Славянском и Краматорском. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насчёт Покровска и Мирнограда все переживали, потому что это последнее серьезное укрепление на Донбассе. Дальше начинается оперативный простор.

По данным нашей авиаразведки, противник не собирался держать эту кишку под названием Славянско-Краматорская агломерация.

Они несколько месяцев назад начали спешно строить новую линию обороны Донбасса. Она проходит с севера на юг, параллельно Славянско-Краматорской агломерации, упираясь в Покровск», – сказал Стешин.

«Но самое забавное, что наши авиаразведчики вовремя начали целенаправленно разбирать строительную технику, которая пыталась эту новую линию обороны Донбасса строить.

А там работали в три смены, по три-четыре экскаватора сразу. Наши нашли базу, где эта техника стояла и обслуживалась, и уничтожили. В общем, эту линию обороны построить не успели», – добавил военкор.

