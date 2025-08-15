Армия России сорвала строительство новой линии обороны ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские дроноводы не позволили Украине построить новую линию обороны под Славянском и Краматорском. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Насчёт Покровска и Мирнограда все переживали, потому что это последнее серьезное укрепление на Донбассе. Дальше начинается оперативный простор. По данным нашей авиаразведки, противник не собирался держать эту кишку под названием Славянско-Краматорская агломерация. Они несколько месяцев назад начали спешно строить новую линию обороны Донбасса. Она проходит с севера на юг, параллельно Славянско-Краматорской агломерации, упираясь в Покровск», – сказал Стешин.