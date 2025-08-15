Армия России сорвала строительство новой линии обороны ВСУ
Российские дроноводы не позволили Украине построить новую линию обороны под Славянском и Краматорском. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Насчёт Покровска и Мирнограда все переживали, потому что это последнее серьезное укрепление на Донбассе. Дальше начинается оперативный простор.
По данным нашей авиаразведки, противник не собирался держать эту кишку под названием Славянско-Краматорская агломерация.
Они несколько месяцев назад начали спешно строить новую линию обороны Донбасса. Она проходит с севера на юг, параллельно Славянско-Краматорской агломерации, упираясь в Покровск», – сказал Стешин.
«Но самое забавное, что наши авиаразведчики вовремя начали целенаправленно разбирать строительную технику, которая пыталась эту новую линию обороны Донбасса строить.
А там работали в три смены, по три-четыре экскаватора сразу. Наши нашли базу, где эта техника стояла и обслуживалась, и уничтожили. В общем, эту линию обороны построить не успели», – добавил военкор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: