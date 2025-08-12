«Бандеровка» и «русская бл**ь» – украинка о том, как ее встретила Польша

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сразу несколько польских СМИ опубликовали заметки, посвященные рассказу эмигрировавшей с Украины журналистки Зоряны Варени, которая несколько раз сталкивалась с агрессивной реакцией поляков.

В первый раз это произошло в июне 2023 года в Варшаве. Эмигрантка «по телефону обсуждала с матерью на украинском языке тяжелую ситуацию в Киеве, а её схватила за руку пожилая женщина и назвала «русской б***ью».

Полгода спустя 50-летний мужчина потребовал, чтобы украинка «говорила по-польски, потому что она в Польше».

А в марте 2025 года, после конференции, где украинка была в числе выступающих, она услышала в свой адрес, что она «бандеровка» и должна «съ*****ся к себе».

«В польских СМИ мало информации об антиукраинских настроениях», – посетовала эмигрантка, добавив, что «нельзя игнорировать изменения, наблюдаемые в польском обществе».

Впрочем, дальше Вареня затянула уже привычную песню: