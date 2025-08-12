«Бандеровка» и «русская бл**ь» – украинка о том, как ее встретила Польша

Михаил Рябов.  
12.08.2025 15:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1354
 
Дзен, Политика, Польша, Украина, Эмиграция


Сразу несколько польских СМИ опубликовали заметки, посвященные рассказу эмигрировавшей с Украины журналистки Зоряны Варени, которая несколько раз сталкивалась с агрессивной реакцией поляков.

В первый раз это произошло в июне 2023 года в Варшаве. Эмигрантка «по телефону обсуждала с матерью на украинском языке тяжелую ситуацию в Киеве, а её схватила за руку пожилая женщина и назвала «русской б***ью».

Сразу несколько польских СМИ опубликовали заметки, посвященные рассказу эмигрировавшей с Украины журналистки Зоряны Варени,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Полгода спустя 50-летний мужчина потребовал, чтобы украинка «говорила по-польски, потому что она в Польше».

А в марте 2025 года, после конференции, где украинка была в числе выступающих, она услышала в свой адрес, что она «бандеровка» и должна «съ*****ся к себе».

«В польских СМИ мало информации об антиукраинских настроениях», – посетовала эмигрантка, добавив, что «нельзя игнорировать изменения, наблюдаемые в польском обществе».

Впрочем, дальше Вареня затянула уже привычную песню:

«Россияне хотят нас рассорить, и некоторые поддаются их нарративам», – трепалась украинка.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить