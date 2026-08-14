Лавров: Остановки СВО по линии фронта не будет. Они уже начинают стонать

Михаил Рябов.  
14.08.2026 12:22
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Призывы остановить СВО по текущей линии фронта неприемлемы для России. Москва не будет повторять террористическую политику Киева, но армия усиливает давление на бандеровскую Украину.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Призывы остановить СВО по текущей линии фронта неприемлемы для России. Москва не будет повторять...

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«Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жёсткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать.

Неслучайно всё больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надёжное, устойчивое урегулирование.

Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идёт не только о том, как кому-то комфортно живётся сегодня – у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идёт о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», – цитирует министра пресс-служба ведомства.

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English version :: Читать на английском Лавров: Остановки СВО по линии фронта не будет. Они уже начинают стонать

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