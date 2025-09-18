Борьба Трампа с мигрантами поставила под угрозу высылки в Россию беглых либералов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Около 1000 граждан России находятся в иммиграционных тюрьмах США. Среди них – либералы, бежавшие на Запад после СВО в надежде на «политическое убежище». Теперь им угрожает депортация обратно в РФ в рамках ужесточения борьбы с нелегалами, инициированной Дональдом Трампом. Ведь многие из либералов пробирались в Штаты незаконно через границу Мексики.

Об этом пишет британская Daily Mail, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последние месяцы число отказов увеличилось, при этом задержанные подвергаются произвольному задержанию», – утверждается в публикации со ссылкой на данные адвокатов либералов.

Издание приводит пример семьи некоей Натальи, которая бежала на Запад с мужем и сыном, поскольку в России участвовал в структурах ныне покойного экстремиста Алексея Навального.

Наталья, незаконно проникнув в США из Мексики, сама «сдалась властям», но проиграла суд, который отказал в предоставлении убежища,

«Я никогда не могла поверить, что в суде со мной будут обращаться так же, как в России. Если я вернусь в Россию, меня арестуют», – сказала либералка.

Условия ее содержания в иммиграционной тюрьме описываются так:

«Делит общую камеру с примерно 60 другими женщинами, которые спят на двухъярусных кроватях. Душевые и туалеты находятся в той же комнате, за занавесками, которые не обеспечивают ни уединения, ни защиты от зловония».

Минувшим летом из США в Россию уже было депортировано около 100 человек, которых отправили обратно под конвоем двумя специально заказанными рейсами, что исключило возможность поиска ими убежища в третьей стране.

С 2022 года на родину были депортированы около 900 россиян