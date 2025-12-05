Уралов: Ермак останется в подвешенном состоянии в назидание Зеленскому

Судьба уволенного с должности главы офиса президента Андрея Ермака будет зависеть от сговорчивости Зеленского.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже ситуация, как в фильме «Свадьба в Малиновке»: «Кажется, мы стоим на пороге грандиозного шухера» . И то, что Ермак ушел в туман – это показатель для огромного количества людей, которые не то чтобы в его именно мародёрском бизнесе, но кто строил подобный мародёрский бизнес, они получили сигнал, что пора «тикать». Или, по крайней мере, выходить в кэш, снимать кассу, что называется», – отметил политолог.

По его мнению, Ермак останется «в подвешенном состоянии для того, чтобы Зеленский шёл в ракурсе навязываемых ему задач».

«Это сейчас такой вариант заложника. Смотрите, пока что против него обвинений нет, каких-то конкретных предъяв, что-где он украл… нет. Пока что его отодвинули с поста и подвесили. И в зависимости от того, как будет вести себя Зеленский, и будет [зависеть] судьба Ермака со стороны внешних кураторов.

Пока что они его подвесили, но никакой субъектности у этих персонажей нет. И сейчас надо будет смотреть, на что пойдет Зеленский, и, самое главное, будет ли он следовать даваемым ему советам.

Но то, что Ермак будет пытаться сохранить свое влияние и играть какую-то роль, это факт. А кто из украинских политиков, когда честно уходил в отставку и говорил, я там иду книги писать или еще что-то? Нет. Каждый хочет быть паном-атаманом.

Я кучу народу видел. Вон, в Верховную раду прорвётся – и уже думает, как он будет целую фракцию делать и потом шантажировать будущих президентов», – рассказал Уралов.