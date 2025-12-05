«Уже не можем ждать: нужно спешить с поставками оружия Украине!» – генерал НАТО

05.12.2025 16:15
Страны западного блока должны сделать своим приоритетом скорость поставок оружия на Украину.

Об этом в нежелательном на территории РФ Атлантическом совете заявил заместитель верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации генерал Аурелио Колагранде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты попросили прокомментировать военные поставки Запада на Украину.

«Я считаю, что лучшее, что мы можем сделать – это понять, что именно нужно на поле боя. И убедиться, что мы можем предоставить Украине те возможности, которые необходимы, самым эффективным и экономичным способом, а также в кратчайшие сроки», – сказал генерал.

«Сегодня наша главная цель – предоставить эти возможности и удовлетворить эти потребности как можно быстрее. Потому что мы не можем ждать, как это иногда бывало в прошлом, пока на решение больших проблем уйдут годы.

Скорость – один из наших самых важных приоритетов, который мы в компании хотим решить, чтобы быстро реагировать на потребности наших военных. И в продолжение этой темы», – добавил Колагранде.

