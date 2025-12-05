Страны западного блока должны сделать своим приоритетом скорость поставок оружия на Украину.

Об этом в нежелательном на территории РФ Атлантическом совете заявил заместитель верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации генерал Аурелио Колагранде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Журналисты попросили прокомментировать военные поставки Запада на Украину.

«Я считаю, что лучшее, что мы можем сделать – это понять, что именно нужно на поле боя. И убедиться, что мы можем предоставить Украине те возможности, которые необходимы, самым эффективным и экономичным способом, а также в кратчайшие сроки», – сказал генерал.

«Сегодня наша главная цель – предоставить эти возможности и удовлетворить эти потребности как можно быстрее. Потому что мы не можем ждать, как это иногда бывало в прошлом, пока на решение больших проблем уйдут годы.

Скорость – один из наших самых важных приоритетов, который мы в компании хотим решить, чтобы быстро реагировать на потребности наших военных. И в продолжение этой темы», – добавил Колагранде.