У депутата, потребовавшей опубликовать «пленки» с компроматом Зеленского, проходят обыски

У депутата Верховной рады Анны Скороход проходят обыски сотрудниками СБУ и НАБУ. Якобы задокументировано, что «парламентарий вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов США», сообщили киевские СМИ.

В этой истории есть несколько моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Во-первых, НАБУ и СБУ – это структуры, между которыми, по сути, идет война. Так, еще летом СБУ выступала одним из главных инструментов для разборок с НАБУ, которые записывали близкого друга диктатора Зеленского Тимура Миндича. Тогда охранка режима провела ряд обысков у сотрудников НАБУ, а организатор прослушки был арестован по обвинению в сотрудничестве с «агрессором».

Теперь же, как следует из контекста сообщения, они проводят совместную операцию. Примечательно, что арестованного детектива на днях освободили.

Сама Скороход была избрана на парламентских выборах 2019 года по мажоритарному округу в Киевской области, поддерживала Зеленского и вошла в его парламентскую фракцию. Но уже через несколько месяцев она обвинила власть в репрессиях против своего гражданского мужа Алексея Алякина, занимающегося строительным бизнесом.

«Сегодня за мои политические предпочтения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов Администрации президента, одного из замов генерального прокурора Каська мой муж был задержан. Основанием стали мои голосования, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», – заявляла она.

Глава фракции «слуг» Давид Арахамия тогда выступил со встречными обвинениями.

«Если вы загуглите гражданского мужа госпожа Скороход – вы все поймете. Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Но то, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала денежную материальную помощь – это факт», – сказал Арахамия.

После Скороход исключили из фракции. С тех пор она стала остро критиковать режим по целому ряду вопросов, в том числе за беспредел при насильственной мобилизации и призывала к миру.

Депутат Рады прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук обращает внимание, что обыск и обвинения удивительным образом совпали с регистрацией Скороход в парламенте проекта постановления, обзывающее НАБУ и САП немедленно обнародовать прослушку Миндича.

«Цель этой законодательной инициативы – не дать скрыть коррупционные преступления властей и сделать невозможным использование пленок Миндича для шантажа Украины во время международных переговоров. И тут такое совпадение… НАБУ, САП и еще и с СБУ… Я знал, что против Анны готовят следственные действия и силовые меры, предупредил ее, она могла уехать, но осталась. Выводы за вами», – пишет Мосийчук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Скороход заявила, что на «пленках Миндича» фигурирует Зеленский.

Кроме того, она обвиняла власть в нежелании остановить войну и говорила, что военные, с которыми она общалась, выступают за мир.