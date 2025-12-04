Британцев поставили перед фактом: Россия может воевать десятилетиями
Если Запад и Киев не удовлетворят основные требования Москвы, Россия готова воевать годами до полного поражения Украины.
Об этом в интервью «The National News» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Насколько сейчас сложно России, учитывая цены на нефть?», – спросила ведущая.
«Я не вижу серьезных трудностей для бюджета сейчас, даже в условиях войны. Правительство уверяет, что мы можем продолжать годами, оставаясь в такой ситуации.
Насколько я понимаю, наш доход от нефти и газа составляет около 25%, возможно, ближе к 30%. Но у нас есть и другие источники пополнения бюджета. Так что это [санкции на нефтегазовый сектор] не панацея от всего остального», – ответил Келин.
«Поражение ВСУ уже происходит вдоль границ. Мы уже добились очень серьезного прорыва на Украине. За последние три месяца мы освободили 86 населенных пунктов, и темпы нашего продвижения увеличиваются.
Так что, если Зеленский не пойдет на это, мы просто продолжим наступление в высоком темпе и захватим еще больше территорий Украины, и им придется отступить.
А условия будущих переговоров будут гораздо хуже для украинцев. Сделка будет заключена в какой-то момент, но на наших условиях», – подытожил посол.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: