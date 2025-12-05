Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Десяткам тысяч украинцев, которые перебрались в Израиль после начала СВО, грозит потеря статуса и депортация. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет влиятельная израильская газета Haaretz.

В материале отмечается, что потенциальная массовая депортация связана с длительной задержкой в принятии решения о продлении статуса зашиты для украинцев. Формально это объясняется тем, что в Израиле сейчас должность главы МВД вакантна, и вопрос находится на рассмотрении Беньямина Нетаньяху.

«Сначала вид на жительство выдавали сроком на три месяца, после чего беженцы получали разрешение на проживание и работу, которое нужно было ежегодно возобновлять. Хотя срок действия этих документов истекает в следующем месяце, Израиль до сих пор не решил, будет ли они продлены», – пишет газета.

Украинские лоббисты в Израиле обратились к руководителю Управления народонаселения и иммиграции Боазу Йосефу и генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара с просьбой продлить временную защиту.

«Периодические решения продлевать туристические визы для украинцев возникли из-за отсутствия урегулированной политики в отношении тех, кто ищет убежища в Израиле под защитой», — говорится в письме, подписанном адвокатом Нимродом Авигалом, директором юридической помощи HIAS Israel и адвокатом Анат Бен-Дор, преподавательницей клиники прав беженцев Тель-Авивского университета.

Впрочем, несмотря на три официальных обращения, направленные с ноября 2024 года, ответа они так и не получили. В комментарии Haaretz Управление народонаселения и иммиграции сообщило, что вопрос еще находится на рассмотрении, а решение будет принято в ближайшее время.

Проблема наплыва аферистов с Украины в Израиле существовала еще до начала СВО. О ней еще в 2017 году рассказывал тогдашний глава МИД ДНР Александр Кофман: