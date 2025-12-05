Украинцам грозит массовая депортация из Израиля
Десяткам тысяч украинцев, которые перебрались в Израиль после начала СВО, грозит потеря статуса и депортация. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет влиятельная израильская газета Haaretz.
В материале отмечается, что потенциальная массовая депортация связана с длительной задержкой в принятии решения о продлении статуса зашиты для украинцев. Формально это объясняется тем, что в Израиле сейчас должность главы МВД вакантна, и вопрос находится на рассмотрении Беньямина Нетаньяху.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сначала вид на жительство выдавали сроком на три месяца, после чего беженцы получали разрешение на проживание и работу, которое нужно было ежегодно возобновлять. Хотя срок действия этих документов истекает в следующем месяце, Израиль до сих пор не решил, будет ли они продлены», – пишет газета.
Украинские лоббисты в Израиле обратились к руководителю Управления народонаселения и иммиграции Боазу Йосефу и генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара с просьбой продлить временную защиту.
«Периодические решения продлевать туристические визы для украинцев возникли из-за отсутствия урегулированной политики в отношении тех, кто ищет убежища в Израиле под защитой», — говорится в письме, подписанном адвокатом Нимродом Авигалом, директором юридической помощи HIAS Israel и адвокатом Анат Бен-Дор, преподавательницей клиники прав беженцев Тель-Авивского университета.
Впрочем, несмотря на три официальных обращения, направленные с ноября 2024 года, ответа они так и не получили. В комментарии Haaretz Управление народонаселения и иммиграции сообщило, что вопрос еще находится на рассмотрении, а решение будет принято в ближайшее время.
Проблема наплыва аферистов с Украины в Израиле существовала еще до начала СВО. О ней еще в 2017 году рассказывал тогдашний глава МИД ДНР Александр Кофман:
«Израиль засыпали обращения украинцев, с целью получения статуса политических беженцев. Всё как под копирку: страдаем от украинской власти, боролись против нацизма и т.д. Когда начинают разбираться, выясняется, что это – активисты майдана из западной и центральной Украины. Нет страны, к которой более жалостливое и презрительное отношение, нежели к Украине».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: