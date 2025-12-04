Юлиан Рёпке в полном отчаянии – требует срочно дать Украине «Таурусы» и уничтожить всё в радиусе 500 км в РФ

Максим Столяров.  
04.12.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 616
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Внешняя политика Германии до сих пор пронизана «немецким ужасом» перед эскалацией отношений с Россией. Что абсолютно недопустимо.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил обозреватель немецкой газеты Bild ярый заукраинец-русофоб Юлиан Рёпке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ничего не изменилось. Я думаю, что Германия должна поставить «Таурусы». Это был бы сильный сигнал. За последнее время мы снова слышали от нашего канцлера, что Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру. Это то, что мы видим каждый день.

Так что было бы неплохо поставить «Таурусы» не только с военной точки зрения, но и чтобы уничтожить всю российскую критическую инфраструктуру в радиусе 500 километров от линии фронта!

Это был бы сильный символический жест. Это значит, что Европа не бросает Украину, что мы готовы повысить ставки, повысить уровень противостояния. Мы не повышаем ставки, мы уже долгое время!»,  – вещал немецкий фашист.

Ведущая привела слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявил, что вопрос о поставках Украине «Таурусов» в настоящее время не стоит на повестке дня.

«Это все та же старая немецкая тревога, то есть страх Германии перед всем! Вы видите, что сейчас в наших опросах лидирует правая экстремистская партия, которая полностью пророссийская. Одно из главных обещаний этой партии, не закрывать, а возобновить работу «Северного потока». Это пока оппозиция, но конечно правительство находится под давлением, потому что оппозиционная партия набирает больше голосов.

Так что вы видите это давление, во внутренней политике Германии боятся проиграть выборы людям, которые не хотят эскалации с Россией. Это немецкий страх! Это немецкий ужас, который до сих пор доминирует в нашей внешней политике», – негодовал в ответ нацист-русофоб.

Метки: , ,

