«Британцы управляют Гринвичем, биржей цветных металлов», – предложено создать русскую метрическую систему

Многие метрические системы, которыми широко пользуется Россия, находятся под контролем Запада. Об этом на круглом столе в Совете федерации заявил сенатор Сергей Перминов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень важен вопрос метрики и системы координат. По СНГ, ШОС. БРИКС мы должны дать миру другую систему оценок. Если проект неизмерим, ты им не можешь управлять.

Британцы управляют метриками: Гринвичем, биржей цветных металлов, и так дальше. Они управляют процессами, которые завязаны на эти метрики.

Мне кажется, назрел и перезрел вопрос, как нам должны системно подойти к созданию моделей, которые мы предложим на полях указанных международных организаций.

Если мы не создадим свою систему координат, мы так и будем болтаться в хвосте тех систем, которые управляются не нами. Это очень важная методологическая задача», – сказал Перминов.