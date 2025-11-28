«Британцы управляют Гринвичем, биржей цветных металлов», – предложено создать русскую метрическую систему
Многие метрические системы, которыми широко пользуется Россия, находятся под контролем Запада. Об этом на круглом столе в Совете федерации заявил сенатор Сергей Перминов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Очень важен вопрос метрики и системы координат. По СНГ, ШОС. БРИКС мы должны дать миру другую систему оценок. Если проект неизмерим, ты им не можешь управлять.
Британцы управляют метриками: Гринвичем, биржей цветных металлов, и так дальше. Они управляют процессами, которые завязаны на эти метрики.
Мне кажется, назрел и перезрел вопрос, как нам должны системно подойти к созданию моделей, которые мы предложим на полях указанных международных организаций.
Если мы не создадим свою систему координат, мы так и будем болтаться в хвосте тех систем, которые управляются не нами. Это очень важная методологическая задача», – сказал Перминов.
«У нас есть РАН, социологи, у которых есть опыт взаимодействия. Давайте осмыслим, за нас этого не сделает никто. Не китайцы, они будут создавать своё общество общей судьбы, но под себя, конечно. Индусы сделают то же самое, но они будут советоваться с британцами.
Давайте создадим свой мир в своих цифрах, в своих координатах.
Обсуждая БДИПЧ ОБСЕ, мы говорили о том, что есть метрики, которые измеряют демократию, электоральные процедуры, избирательную систему. Но мы не дали ничего другого.
Мы должны как минимум обсудить некие модели, которые могут прийти на смену тем моделям, которые являются не нашими», – подытожил сенатор.
