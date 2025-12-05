Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО парализована и разваливается, потому что США и ЕС не готовы воевать за русофобские интересы Прибалтики.

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил экс-заместитель главы Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Юргелявичус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас имеем ситуацию, которую можно назвать параличом НАТО. Все очень красиво говорят, но каковы конкретные шаги? Даже эти воздушные шары, которые летят из Белоруссии, у нас тут головная боль на государственном уровне», – сказал Юргелявичус.