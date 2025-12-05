Литовский дипломат с грустью обнаружил, что анти-прибалтийские «кремлёвские нарративы» отлично заходят европейцам

Максим Столяров.  
05.12.2025 22:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 328
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО парализована и разваливается, потому что США и ЕС не готовы воевать за русофобские интересы Прибалтики.

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил экс-заместитель главы Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Юргелявичус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас имеем ситуацию, которую можно назвать параличом НАТО. Все очень красиво говорят, но каковы конкретные шаги? Даже эти воздушные шары, которые летят из Белоруссии, у нас тут головная боль на государственном уровне», – сказал Юргелявичус.

«Меня очень беспокоит, когда говорят о регионализации проблем: что это региональная проблема Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, потому что они имеют прямую границу с Россией и с Белоруссией. Занимайтесь вы там «регионально» с этими вещами.

Это что-то новенькое, очень напоминающее кремлёвские нарративы, что нет этого общего восприятия безопасности Европы и США.

Из-за этого подхода начинает дробиться система безопасности, построенная на Вашингтонском договоре о создании Североатлантического альянса, это очень опасная история.

И это является в моем понимании началом разрушения НАТО», – подытожил дипломат.

