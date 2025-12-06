Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правительство Севастополя национализировало имущество компании «Севстар» (интернет-провайдер и оператор цифровых услуг в городе) и связанных с ней предприятий, а также ООО «Цифровые инновации» – расчетный центр по сбору коммунальных платежей от населения.

Причиной послужило решение Антитеррористической комиссии, основанное на информации ФСБ – учредители компаний финансируют ВСУ, ГУР и другие подразделения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прежде всего, речь идет об основателе «Севстара» Алексее Концебовском. Как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Концебовкий вступил в контакт с представителями ГУР и делился с ними криптовалютой.

«Мать Концебовского — Концебовская Лариса Ивановна — является фактическим руководителем и учредителем 71,45% доли уставного капитала ООО «Севстар МТ», а также иных компаний под брендом «Севстар». Там более пяти юридических лиц по разным направлениям. Все это теперь переходит в собственность города», – уточнил Развожаев.

Кроме того, в городскую казну перешло предприятие, которое на протяжении двух лет занималось сбором коммунальных платежей севастопльцев, получая за это 4,5% от суммы расчета. Теперь выяснилось, что «Цифровые инновации» имеет прямое отношение к ПАО «Севастопольгаз», контрольным пакетом которого владела украинская семья Иванковых, проживающих в Европе и уплачивающих обязательную ренту на нужды украинской армии.

Газовый оператор попал под национализацию год назад, но его расчетный центр продолжал работать, пока ФСБ прямо не указало на это правительству Севастополя. При этом руководитель ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые инновации» Эдуард Третьяк фигурировал в деле о взятке в 6 миллионов рублей бывшему вице-губернатору Севастополя Евгению Горлову. Последний получал «стимулирующие» за покровительство, и в конце ноября был приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Только после оглашения приговора Горлову «Цифровые инновации» попали в перечень национализированных предприятий.

«Вчера было принято решение о переходе в собственность города компании «Цифровые инновации», которая занимается сбытовой деятельностью. Она была создана в своё время ПАО «Севастопольгаз». Теперь эта компания также будет принадлежать городу, сейчас там назначено временное управление со стороны ГКП «Севастопольгаз», то есть мы собрали обратно всю систему», – пояснил Развожаев.

Получается, что пока шло следствие по делу Горлова, а руководитель «Севастопольгаза» Эдуард Третьяк сам стал фигурантом уголовного дела о хищении 23 миллионов рублей, уплаченных севастопольцами за газ, процент за обслуживание расчетов продолжал уходить частной компании, причастной к финансированию ВСУ. И речь идет о десятках миллионов рублей, поскольку вне зависимости от вида расчетов, прямых или по единой платежке, с каждого рубля 4,5 копейки уходило на счет «Цифровым инновациям».

Предыдущий оператор расчетов – ГУП «ЕИРЦ», за 2022 год показал 9 миллионов рублей чистой прибыли, при том, что получал всего 2,5% за обслуживание. Однако в 2024 году госпредприятие отодвинули от расчетов, объяснив предстоящей реорганизацией ГУПов.

К слову, Концебовкий свернул свою предпринимательскую деятельность в Севастополе еще в феврале прошлого года. По документам руководителем «Севстара» являлась 74-летняя мать предпринимателя Лариса Концебовская.