Западу не удалось провернуть в России украинский сценарий «активистократии», – иноагентка

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Если на Украине Западу удалось сделать так, что власть перешла к так называемым «активистам», устраивающим майданы, то в России эта попытка провалилась. Либералы, которых пытался использовать Запад для госпереворота в РФ, превратились не в «активистократию», а в шутов-пораженцев.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, покинувшего Украину журналиста Александра Шелеста заявила беглая рослибералка, иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Активистократия на Украине, которая привела к тому, что Украину стали использовать как орудие против России. И попытка активистократии в России, которая полностью провалилась. Эти люди, как надеялся Запад, пришли бы к власти в 22-м году в случае поражения России, превратили Россию в колонию Запада, и всё сделали бы своими руками… Всё бы российская активистократия сделала сама. Она бы разрушила Россию собственными руками, а добрые и хорошие люди на Западе сказали: «Слушайте, мы тут хотели деколонизовать и хотели как лучше, а что-то все режутся на этом пространстве, превратилось всё в Ближний Восток. Но мы же не виноваты, это, наверное, они, русские, такие». Этого не получилось, и, в отличие от украинской активистократии, российская активистократия в изгнании превратилась в вот этих смешных пораженцев, людей, которые там в ПАСЕ подписали бумажку о поражении России, расчленении России и унижении России. Потому что «граница девяносто первого года, суд над военными преступниками, репарации и деколонизация» в переводе на язык реалий означают именно это. И мы видим, что даже европейские чиновники, для которых они подписали эту бумажку, больше уже на этих условиях не настаивают, а настаивают всё-таки на заморозке по линии боевого соприкосновения. То есть, совсем выглядят как шуты, ребята-пораженцы», – заявила Латынина.

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