CNN: На радость Путину, переговоры у Трампа по Украине рискуют закончиться провалом
Состоявшиеся ночью переговоры по Украине в Вашингтоне могут оказаться безрезультатными, поскольку многое не устроит Россию, признает CNN.
В качестве примера приводится идея итальянского премьера Мелони о предоставлении Украине неких «гарантий безопасности» по аналогии со статьей 5 устава НАТО:
«Российский лидер ведет войну, чтобы подавить стремление своего соседа вступить в НАТО. Зачем ему соглашаться на соглашение, которое предоставит Украине статус псевдо-альянса?».
CNN опасается, что спорные вопросы «могут помешать Трампу добиться мира и разрушить единство Запада — к радости Путина».
Одним из самых проблемных вопросов остается требование России вывести ВСУ из Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин получит ценные стратегические районы и предложит другие, менее важные районы, которые он уже захватил на территории Украины. Это не кажется такой уж выгодной сделкой… Зеленскому пришлось бы объяснять родителям погибших молодых украинцев, почему они погибли за территорию, которую отдают Путину», – указывает CNN.
