Депутат Рады: «Бегущих с оккупированных территорий мужчин ТЦК принимают прямо на КПП»

Вадим Москаленко.  
01.07.2026 21:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 553
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Мужчины, перемещающиеся на подконтрольную Киеву территорию через единственный пункт пропуска в Доманово – сразу же попадают в лапы ТЦК.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Сергей Козырь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мужчины, перемещающиеся на подконтрольную Киеву территорию через единственный пункт пропуска в Доманово – сразу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вы слышите и призывы соответствующих министерств, и вы неоднократно на этом настаивали, особенно коллеги с прифронтовых регионов, и я это неоднократно говорил, и президент говорил относительно наших людей, которые находятся в оккупации, для того чтобы они уезжали и перемещались на подконтрольную территорию Украины.

У нас единственный пункт, через который перемещаются люди, это пункт с Белоруссией – Доманово, где перемещаются люди.

И уже неоднократно мы видим факты, когда мужчины перемещаются, получая «белые паспорта» в Белоруссии, сразу попадают в ТЦК! С формулировкой – невовремя встали на учёт. Люди больше пяти лет находятся в оккупации – какой учёт? Дайте же им хотя бы месяц, чтобы они приехали, разместили своих детей, семьи, дайте им повестку, чтобы они пришли в ТЦК в то время, которое вы обозначите.

Как может человек, который 10 минут как пересёк границу, сразу пройти ВЛК и встать на учёт? Это же нонсенс!», – возмущался Козырь.

«Ситуация, которая происходит с людьми, которые выезжают с оккупированных территорий – ужасна. Слава Украине!», – голосил «слуга народа».

Читайте также: Одесса. ТЦК. Поржать, если бы не было так страшно.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Депутат Рады: «Бегущих с оккупированных территорий мужчин ТЦК принимают прямо на КПП»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить