Депутат Рады: «Бегущих с оккупированных территорий мужчин ТЦК принимают прямо на КПП»

Мужчины, перемещающиеся на подконтрольную Киеву территорию через единственный пункт пропуска в Доманово – сразу же попадают в лапы ТЦК.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Сергей Козырь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы слышите и призывы соответствующих министерств, и вы неоднократно на этом настаивали, особенно коллеги с прифронтовых регионов, и я это неоднократно говорил, и президент говорил относительно наших людей, которые находятся в оккупации, для того чтобы они уезжали и перемещались на подконтрольную территорию Украины.

У нас единственный пункт, через который перемещаются люди, это пункт с Белоруссией – Доманово, где перемещаются люди.

И уже неоднократно мы видим факты, когда мужчины перемещаются, получая «белые паспорта» в Белоруссии, сразу попадают в ТЦК! С формулировкой – невовремя встали на учёт. Люди больше пяти лет находятся в оккупации – какой учёт? Дайте же им хотя бы месяц, чтобы они приехали, разместили своих детей, семьи, дайте им повестку, чтобы они пришли в ТЦК в то время, которое вы обозначите.

Как может человек, который 10 минут как пересёк границу, сразу пройти ВЛК и встать на учёт? Это же нонсенс!», – возмущался Козырь.