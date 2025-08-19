«Десятилетиями барахтаться нам на дне» – в Киеве ужаснулись поствоенным перспективам Украины

Вадим Москаленко.  
19.08.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Даже после завершения войны Украину не ждёт ничего хорошего, потому что её элитка думает только о грабеже населения.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Врата кульминации уже открыты, впереди – «касса». К сожалению, не для Зеленского и Ермака, а для всей страны. Помните слова Коломойского, что жизнь как супермаркет – бери все что угодно, но касса впереди. У нас маячит касса.

С одной стороны, был бы хоть какой-то оптимизм, если бы было у власти хотя бы маломальское понимание перезагрузки экономики. Кроме того, как в очередной раз поднимать тарифы, акцизы и потрошить карманы людей.

Отнимать и делить – это два арифметических действия, которые освоила наша власть. Этим она не отличается ни на йоту от предшественников. В части управленческих навыков хуже, а в части дурных привычек ничем не уступает», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что на фоне других проблем Украину ждут десятилетия хаоса и разбоя.

«Также градус агрессии и нетерпимости друг к другу, плюс настроение реванша, плюс сотни тысяч мужчин, которые видят мир в черно-белом свете и которые вернутся туда, где нет перспектив, нет нормальной работы. Плюс наша правопохоронная система.

Все это может слиться в такой коктейль, который уже был в XVII веке после Хмельницкого. Но этот период назывался Руиной. И у нас впереди 10-20 лет пребывания на дне», – добавил эксперт.

