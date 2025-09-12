Дипломат США требует не отключать Украину от аппарата искусственного дыхания

Запад должен гарантировать «хрупкой» Украине долгосрочную поддержку в условиях «войны на истощение» с Россией.

Об этом в эфире Times Radio заявила экс-директор департамента по Европе и России Совбеза США Фиона Хилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большинство людей, которые внимательно следят за российской экономикой, по-прежнему считают, что у России есть возможность продолжать эту войну еще какое-то время, по крайней мере, в ближайшие пару лет. Поэтому необходимо приложить реальные усилия и оказать давление, чтобы изменить расчеты Путина.

Я думаю, что одним из самых важных сигналов было бы долгосрочное обязательство и уверенность в том, что Украина сможет выдержать это давление в долгосрочной перспективе. Потому что очевидно, что Украина выглядит довольно хрупкой.

У Украины есть проблемы с кадрами, мы все это знаем, у Украины есть финансовые проблемы, и Россия одновременно наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины. Мы должны показать, что Украина получает поддержку, и эта поддержка непоколебима», – заявила Хилл.

