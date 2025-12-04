В Киеве царит уныние: Ситуация на фронте не располагает Кремль к жестам доброй воли

04.12.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Россия не собирается удовлетвориться второстепенными уступками со стороны Украины в рамках мирного процесса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

«Думаю, что определённую работу американская сторона с украинской делегацией провела. Но, очевидно, что уступок, о которых мы ещё толком понятия не имеем, Кремлю недостаточно. Кремль по-прежнему стоит на максималистских условиях», – подчеркнул укро-эксперт.

Он считает, что позже требования Москвы могут ужесточиться.

«Вполне допускаю, что спустя некоторое время там потребуют от ВСУ не только уйти из Донбасса, но и из Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. Знаете, аппетит приходит во время еды. Положение дел в Запорожской области… Покровске, Мирнограде – не располагает Кремль к жестам доброй воли», – печалится Золотарев.

