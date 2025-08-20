Экс-генсек НАТО подтвердил: Любая Украина будет вечной анти-Россией
Для стран Запада Украина будет иметь вечный интерес лишь как «Анти-Россия». Об этом заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Давайте посмотрим правде в глаза – Украина нужна нам как оплот против агрессивной России. Каким бы ни был исход этого конфликта, Россия все равно останется агрессивной. И нам нужна Украина как оплот против этой агрессии, нам нужна Украина как неотъемлемая часть новой архитектуры европейской безопасности», – открыто описал он истинную роль украинских марионеток.
Расмуссен заявил, что Россия не имеет права даже на «хоть какой-то успех».
«Если сейчас добьется хоть какого-то успеха в Украине, у России просто разовьется аппетит к еще большему. И, по данным наших разведывательных служб, к концу этого десятилетия она может быть способна напасть даже на одну из стран НАТО – именно это поставлено на карту», – стращает НАТОвец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: