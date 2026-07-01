Экс-глава ГТС Украины предлагает бить не по белорусским НПЗ, а по топливной логистике  

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 23:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Поставки нефтепродуктов из Белоруссии не играют слишком серьёзной роли для России.

Об этом в беседе с киевским журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставки нефтепродуктов из Белоруссии не играют слишком серьёзной роли для России. Об этом в...

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Это заявление прозвучало в контексте угроз диктатора Зеленского Белоруссии, потребовавшего от Минска прекратить поставки нефтепродуктов в РФ.

Макогон говорит, что суммарно два действующих в Белоруссии НПЗ могут поставить в Россию более 10 миллионов тонн нефтепродуктов.

«Что такое 10-11 миллионов тонн? Это фактически та же мощность Московского НПЗ. Это не что-то такое мега-супер, которое решит проблему. Это один из 20 заводов», – сказал гость эфира.

Ведущий заметил, что Белоруссия увеличила поставки бензина в РФ в 13 раз.

«Если вы поставляли одну тысячу и начали поставлять 13, то цифра звучит очень грозно, но на самом деле в объемах это не так», – отметил экс-глава Оператора ГТС Украины.

При этом он добавил, что вся нефть на заводы в Белоруссию идет из России.

«Даже если Украина захочет на этот процесс влиять, то не вижу большого смысла разрушать НПЗ. Можно поработать с логистикой на территории РФ, особенно с учетом того, что основные нефтепроводы, которые идут на Мозырь, проходят очень рядом с украинской границей… Фактически можно уничтожать либо конечный продукт, либо составы с топливом, либо машины, либо поставки по нефтепроводам», – подстрекал к терактам Макогон.

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