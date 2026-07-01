Экс-глава ГТС Украины предлагает бить не по белорусским НПЗ, а по топливной логистике
Поставки нефтепродуктов из Белоруссии не играют слишком серьёзной роли для России.
Об этом в беседе с киевским журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Это заявление прозвучало в контексте угроз диктатора Зеленского Белоруссии, потребовавшего от Минска прекратить поставки нефтепродуктов в РФ.
Макогон говорит, что суммарно два действующих в Белоруссии НПЗ могут поставить в Россию более 10 миллионов тонн нефтепродуктов.
«Что такое 10-11 миллионов тонн? Это фактически та же мощность Московского НПЗ. Это не что-то такое мега-супер, которое решит проблему. Это один из 20 заводов», – сказал гость эфира.
Ведущий заметил, что Белоруссия увеличила поставки бензина в РФ в 13 раз.
«Если вы поставляли одну тысячу и начали поставлять 13, то цифра звучит очень грозно, но на самом деле в объемах это не так», – отметил экс-глава Оператора ГТС Украины.
При этом он добавил, что вся нефть на заводы в Белоруссию идет из России.
«Даже если Украина захочет на этот процесс влиять, то не вижу большого смысла разрушать НПЗ. Можно поработать с логистикой на территории РФ, особенно с учетом того, что основные нефтепроводы, которые идут на Мозырь, проходят очень рядом с украинской границей… Фактически можно уничтожать либо конечный продукт, либо составы с топливом, либо машины, либо поставки по нефтепроводам», – подстрекал к терактам Макогон.
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