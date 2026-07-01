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Поставки нефтепродуктов из Белоруссии не играют слишком серьёзной роли для России.

Об этом в беседе с киевским журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это заявление прозвучало в контексте угроз диктатора Зеленского Белоруссии, потребовавшего от Минска прекратить поставки нефтепродуктов в РФ.

Макогон говорит, что суммарно два действующих в Белоруссии НПЗ могут поставить в Россию более 10 миллионов тонн нефтепродуктов.

«Что такое 10-11 миллионов тонн? Это фактически та же мощность Московского НПЗ. Это не что-то такое мега-супер, которое решит проблему. Это один из 20 заводов», – сказал гость эфира.

Ведущий заметил, что Белоруссия увеличила поставки бензина в РФ в 13 раз.