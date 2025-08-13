«Это проигрышный проигрыш для Украины» – французский генерал

Елена Острякова.  
13.08.2025 16:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 550
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украину ждет однозначный проигрыш на переговорах президентов России и США, потому что ей предложат обменять свои земли на свои же, но завоеванные РФ.

Об этом главный редактор журнала Défense генерал Франсуа Шованси заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждет однозначный проигрыш на переговорах президентов России и США, потому что ей предложат...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это проигрышный проигрыш для Украины, и беспроигрышный результат для России. Даже если Россия в какой-то момент возможно уйдет из определенных районов, которые в настоящий момент завоеваны к востоку от Харькова, хотя бои еще далеки от завершения. Там есть территориальные залоги, но это ничтожно мало по сравнению с территориями, которые оставит Украина. Возможно это имел в виду Трамп, когда говорил, что все будут более или менее проигравшими», – сказал Шованси.

Более приемлемым выглядит, на его взгляд, размен в отношениях России и Запада: 20% украинской территории на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить