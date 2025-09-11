«Если это не украинская провокация…» – эксперт разложил по полочкам историю с дронами в Польше

Максим Столяров.  
11.09.2025 13:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 958
 
Галичина, Дзен, Западная Украина, Польша, Россия, Спецоперация


Весь скандал вокруг «российских дронов в Польше» произошёл из-за того, что под воздействием РЭБ на Западной Украине через границу перелетели дешёвые беспилотники-обманки «Герберы», тогда как на более совершенные «Герани» воздействовать помехами не удалось, и они с курса не сбились.

Об этом в эфире в эфире радио «КП» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Весь скандал вокруг «российских дронов в Польше» произошёл из-за того, что под воздействием РЭБ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Количество головок приёмных антенн в дроне определяет его помехоустойчивость. Так как «Гербара» – не ударный дрон, а обманка, то на нём экономят.

Наиболее вероятная теория – что шли вместе «Герани» и «Герберы», на «Геранях» были 12-16 головок антенн, а на «Герберах» – 4. И когда включили РЭБ, то попались именно «Гербары», – сказал эксперт.

Он пояснил разрушения на польской территории так:

«Хотя «Герберы» иногда минируют, заряд там небольшой, он не может разнести дом. А конкретно по дому – там больше похоже на попадание ракеты ПВО. Да и поляки сами говорят, что они не нашли взрывчатых веществ в дронах», – сказал Товкач.

Он подчеркнул, что массовость залёта дронов «целых 19 штук по сообщениям польской стороны» подтверждает его гипотезу, потому что «РЭБ действует сразу на все дроны, попавшие в зону его влияния». И польские специалисты могли бы легко выяснить правду.

«Смотрю на фотографии – лежит красивая «Гербера» на грядке, без следов торможения и удара о землю. Либо её отнесли на это место, чтобы сфоткать, либо «положили».

И тушка цела, в том числе модуль с автопилотом. Если автопилото оригинальный, нетронутый – значит, это попавшая под РЭБ. А если там стоит что-то другое – значит, они [украинцы] просто переделали дрон и устроили провокацию», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить