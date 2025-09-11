«Если это не украинская провокация…» – эксперт разложил по полочкам историю с дронами в Польше
Весь скандал вокруг «российских дронов в Польше» произошёл из-за того, что под воздействием РЭБ на Западной Украине через границу перелетели дешёвые беспилотники-обманки «Герберы», тогда как на более совершенные «Герани» воздействовать помехами не удалось, и они с курса не сбились.
Об этом в эфире в эфире радио «КП» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Количество головок приёмных антенн в дроне определяет его помехоустойчивость. Так как «Гербара» – не ударный дрон, а обманка, то на нём экономят.
Наиболее вероятная теория – что шли вместе «Герани» и «Герберы», на «Геранях» были 12-16 головок антенн, а на «Герберах» – 4. И когда включили РЭБ, то попались именно «Гербары», – сказал эксперт.
Он пояснил разрушения на польской территории так:
«Хотя «Герберы» иногда минируют, заряд там небольшой, он не может разнести дом. А конкретно по дому – там больше похоже на попадание ракеты ПВО. Да и поляки сами говорят, что они не нашли взрывчатых веществ в дронах», – сказал Товкач.
Он подчеркнул, что массовость залёта дронов «целых 19 штук по сообщениям польской стороны» подтверждает его гипотезу, потому что «РЭБ действует сразу на все дроны, попавшие в зону его влияния». И польские специалисты могли бы легко выяснить правду.
«Смотрю на фотографии – лежит красивая «Гербера» на грядке, без следов торможения и удара о землю. Либо её отнесли на это место, чтобы сфоткать, либо «положили».
И тушка цела, в том числе модуль с автопилотом. Если автопилото оригинальный, нетронутый – значит, это попавшая под РЭБ. А если там стоит что-то другое – значит, они [украинцы] просто переделали дрон и устроили провокацию», – добавил эксперт.
