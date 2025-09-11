«Если это не украинская провокация…» – эксперт разложил по полочкам историю с дронами в Польше

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Весь скандал вокруг «российских дронов в Польше» произошёл из-за того, что под воздействием РЭБ на Западной Украине через границу перелетели дешёвые беспилотники-обманки «Герберы», тогда как на более совершенные «Герани» воздействовать помехами не удалось, и они с курса не сбились.

Об этом в эфире в эфире радио «КП» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Количество головок приёмных антенн в дроне определяет его помехоустойчивость. Так как «Гербара» – не ударный дрон, а обманка, то на нём экономят. Наиболее вероятная теория – что шли вместе «Герани» и «Герберы», на «Геранях» были 12-16 головок антенн, а на «Герберах» – 4. И когда включили РЭБ, то попались именно «Гербары», – сказал эксперт.

Он пояснил разрушения на польской территории так:

«Хотя «Герберы» иногда минируют, заряд там небольшой, он не может разнести дом. А конкретно по дому – там больше похоже на попадание ракеты ПВО. Да и поляки сами говорят, что они не нашли взрывчатых веществ в дронах», – сказал Товкач.

Он подчеркнул, что массовость залёта дронов «целых 19 штук по сообщениям польской стороны» подтверждает его гипотезу, потому что «РЭБ действует сразу на все дроны, попавшие в зону его влияния». И польские специалисты могли бы легко выяснить правду.