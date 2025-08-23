Армия России накапливает резервы и готовит прорыв к Запорожью. Об этом на канале «LCI» заявил французский генерал Франсуа Шованси, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По словам Зеленского, Россия накапливает войска в Запорожской области. Есть попытка продвинуться к северу, к Запорожью. Идут серьёзные бои, контратаки со стороны ВСУ. Потому что продвижение на север было бы завоеванием всей области », – сказал генерал.

Он подчеркнул, что после боёв в Курской области у России высвободились резервы, которые теперь переброшены на юг. Это может быть группировка в 30-40 тысяч человек.

«Российская армия не простаивает, постоянно атакует. Надеюсь, мы не совершим такую же ошибку, как под Покровском, где русским удалось продвинуться.

Но всё равно может быть прорыв к Запорожью, и город станет доступным для ствольной артиллерии», – опасается француз.