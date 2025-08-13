Фронт посыплется как домино, тенденция очевидна, – украинский политолог

Россия использует успешную тактику создания кризисов для ВСУ. Тенденция вполне очевидна – вскоре возможен обвал фронта по принципу домино.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Днепр – 150 километров, кажется, большое расстояние, но и в 23-м году от линии боестолкновения до Покровска было более 50 километров, прошло два года, и сейчас бои идут уже в городской черте Покровска.

Поэтому вот эта тактика, когда через создание таких кризисов для ВСУ, – в какой-то момент у украинского Генштаба может не оказаться резерва для купирования, и тактический успех может перерасти в оперативно-тактический. А дальше линия фронта может посыпаться как шашечки домино, риск такого поворота событий является для ЗСУ довольно высоким.

Да, украинская армия сохраняет боеспособность, да, не случилось ничего еще катастрофического и страшного, но эта тенденция, по-моему, совершенно очевидна», – заявил Золотарев.