Генерал США: Украинцы будут продолжать теракты. Безопасных мест в России не осталось

Елена Острякова.  
30.12.2025 12:44
  (Мск) , Москва
Украинцы чувствуют, что не могут рассчитывать на США и ЕС, поэтому они будут осуществлять теракты против России, «пока это возможно».

Об этом в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе патологический русофоб Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы в долгосрочной перспективе будут придерживаться стратегии отрицания, как Израиль. Они будут развивать собственную оборонную промышленность, модернизировать свои вооруженные силы с помощью Запада или без нее, и продолжат наносить удары по российским аэродромам и морским портам.

Они показали, что могут достать до любого квадратного километра территории России. Так что безопасных мест не осталось. За Уралом уже не спрячешься. Думаю, что до конца жизни каждый высокопоставленный российский офицер будет оглядываться и заглядывать под машину. Так же, как Израиль охотится за иранскими учеными, Хамас и другими», – сказал Ходжес.

Он утверждает, что в долгосрочной перспективе такая украинская стратегия приведет к экономическому краху в России, «который создаст приемлемую для Украины ситуацию».

