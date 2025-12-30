Генерал США: Украинцы усилят теракты против «теневого флота» России – и в Черном море, и на Балтике

Если Запад не сможет остановить экспорт российской нефти, этим займется Украина.

Об этом в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе русофоб Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Запад не сможет каким-нибудь существенным образом помешать России экспортировать нефть через Балтийское и Черное море, то очень скоро мы увидим, что Украина будет чаще атаковать нефтяную инфраструктуру, в том числе, и места погрузки танкеров. Я полагаю,  что эти объекты станут мишенью для все большего числа атак», – сказал Ходжес.

Он считает, что атаки на российскую нефтянку останавливает президент США Дональд Трамп, который боится роста мировых цен. Сам Ходжес считает такой терроризм «очевидным рычагом давления для Запада».

«Нужно перекрыть доступ теневому флоту, который проходит через Балтийское море, полностью контролируемое странами НАТО и ЕС, а также через Черное море, где Турция контролирует проливы и вряд ли предпримет какие-либо прямые действия против России. Но я не знаю, пытались ли мы на самом деле убедить Стамбул, потому что турки не верят, что мы их поддержим», – сказал Ходжес.

