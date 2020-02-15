15.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика
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Глава ДНР и президент Южной Осетии приняли участие в митинге в честь воинов-интернационалистов


Глава ДНР Денис Пушилин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступили в Донецке на митинге, посвященном 31-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.

Об этом сообщает официальный сайт главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митинг состоялся 15 февраля в донецком Парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола, у памятника погибшим воинам-интернационалистам.

Глава ДНР провел награждение участников боевых действий в Афганистане медалью «За верность долгу и службу Родине».

«Мы традиционно собираемся 15 февраля и вспоминаем афганскую войну. Это не просто дата для нас, а ещё и дань тем людям, которые совершали подвиг во время той войны. И, безусловно, для нас немаловажным является самое активное участие воинов-интернационалистов уже в нашей войне. Не секрет, что тогда многие встали в строй. Их не нужно было просить, уговаривать, убеждать. И многие по сей день остаются в строю», – заявил Пушилин.

«Для меня честь – вручить награду, учрежденную уже в ДНР», сказал глава республики.

С поздравительными словами обратился и президент Южной Осетии.

«Наверное, самую главную роль в моем определении своего будущего, как и военного, сыграли все-таки воины-афганцы», – заявил Анатолий Бибилов и подчеркнул, что сложно переоценить, насколько опыт афганцев сегодня необходим для защиты своего родного Отечества.

Глава ДНР Денис Пушилин, Президент РЮО Анатолий Бибилов, а также участники митинга возложили цветы у подножия памятника погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам и почтили их память минутой молчания.

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