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Финляндия хочет, чтобы террористические атаки ВСУ привели к новым жертвам среди гражданского населения России – и срыву парламентских выборов в сентябре.

Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа не должна выглядеть так, будто отчаянно нуждается в мирных переговорах на любых условиях. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину. Россия уже несколько месяцев находится в очень сложной экономической и финансовой ситуации. При демократии это спровоцировало бы кризис. В такой автократии, как российская, мы даже не знаем, будут ли отменены сентябрьские парламентские выборы. Но психологическое воздействие гораздо важнее, а Украина сделала так, что войну невозможно игнорировать даже в крупных городах России», – сказала она.

Военкор из Финляндии Кости Хейсканен в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что за русофобию хельсинских политиков будет платить вся финская экономика.

«Украина уже фактически оккупировала Финляндию. Все эти визиты запрещённого «Азова» показывают, что финские политики соревнуются, кто кого переплюнет. До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен тоже делал подобные заявления. Похоже, они совершенно не понимают, что сейчас прекращается движение товаров, и что это значит для финских заводов», – сказал Хейсканен.